Leiche bei Ansbach gefunden: 49-Jähriger getötet - Polizei sucht Kennzeichen

Mutmaßlicher Täter stahl wohl Nummernschild von dem Wagen des Opfers - vor 36 Minuten

ANSBACH - Am Samstagnachmittag wurde die Leiche eines 49 Jahre alten Mannes in einem Feld bei Rügland im Landkreis Ansbach gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde - und hat bereits eine erste Spur. Ein Auto-Kennzeichen könnte den Täter überführen.

Bereits am Vormittag geriet der Mann im Rügländer Ortsteil Rosenberg mit einem bislang unbekannten Mann in Streit, wie Michael Petzold, Sprecher des Präsidium Mittelfranken erklärt. "Er hat sich wohl an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht, dann gerieten sie in Streit." Gut eine Stunde später sei der 49-Jährige leblos in einem Feld gefunden worden.

Man gehe derzeit von einem Gewaltverbrechen aus. Von dem Auto des Opfers seien die Kennzeichen gestohlen worden, sagt Petzold. Deshalb suche man jetzt nach Zeugen, die "verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben", wie es der Sprecher formuliert. Zudem suchen die Ermittler auch nach dem Nummernschild, die womöglich Rückschlüsse auf den Täter ermöglichen. Konkret geht es dabei um das Kennzeichen FÜ-S-2618.

Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei unter dem Notruf 110 in Verbindung zu setzen.

