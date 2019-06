Leutershausen: Fahrer entkommt aus brennendem Auto

Der Wagen prallte gegen einen Baum und schleuderte dann in den Straßengraben - vor 30 Minuten

LEUTERSHAUSEN - Da muss sein Schutzengel im Spiel gewesen sein: Ein Autofahrer prallte am Montagmorgen im Landkreis Ansbach mit seinem Wagen zunächst gegen einen Baum, landete dann im Straßengraben und schließlich fing das Auto auch noch Feuer. Kurze Zeit später brannte es vollständig aus - doch der Mann blieb unverletzt.

Großes Glück hatte ein Autofahrer am Montagmorgen bei Leutershausen. Er entkam einem brennenden Auto. © NEWS5 / Haag



Am Montagmorgen ereignete sich in Leutershausen ein Verkehrsunfall, der auch deutlich schlimmer hätte ausgehen können. Ein Auto, das auf der Schillingsfürster Straße unterwegs war, prallte kurz nach dem Ortsausgang Leutershausen gegen einen Baum und brannte im Straßengraben vollständig aus. Der Mann konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Der Autofahrer war gegen 8 Uhr morgens von Leutershausen nach Schillingsfürst unterwegs, als der Unfall passierte. Er soll versucht haben, einem Hasen auszuweichen, das konnte die Polizei aber noch nicht bestätigen. Eine Polizeistreife ist aktuell noch vor Ort.

Das Auto brannte vollständig aus, aber der Fahrer blieb scheinbar unverletzt. © NEWS5 / Haag



Nach dem Ausweichmanöver prallte das Auto gegen einen Baum und schleuderte in den Graben, wo es dann in Flammen aufging. Es kam zum Totalschaden, das Auto brannte vollständig aus. Der Fahrer des Wagens konnte sich allerdings rechtzeitig befreien und ist anscheinend unverletzt. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Einsatz rückte die Feuerwehr an, um den Brand zu löschen. Eine Polizeistreife traf gegen 8.30 Uhr am Unfallort ein.

