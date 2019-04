Mit Auto kollidiert: Mountainbiker in Ansbach schwer verletzt

19-jähriger Biker überquerte bei Rotlicht die Straße - vor 44 Minuten

ANSBACH - Mehrere Meter weit wurde ein Mountainbiker in Ansbach durch die Luft geschleudert, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Der 19-Jährige überquerte zuvor bei roter Ampel die Straße. Er erlitt schwere Verletzungen.

Etwa gegen 13.30 Uhr war der 19-Jährige auf dem Radweg, der neben der Rügländer Straße verläuft, unterwegs. Während eine gleichaltrige Autofahrerin nach rechts in die Rettistraße einbog, überquerte der Mountainbiker gleichzeitig an der Fußgängerampel trotz Rotlicht die Straße. Er wurde von dem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Wie die Polizei berichtet trug er keinen Helm und wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Ansbach eingeliefert. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

