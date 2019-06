Mit frisch gestohlenem Fahrrad in die Polizeikontrolle

Dieb verhält sich merkwürdig und fällt Polizei auf - vor 59 Minuten

NEUENDETTELSAU - Sein schlechtes Gewissen wurde einem 49-Jährigen am Dienstagabend zum Verhängnis. Mit einem frisch gestohlenen Fahrrad wurde er von der Polizei erwischt und gestand seine Tat sogleich.

Die Polizeistreife war gegen 21.45 Uhr am Dienstagabend in Neuendettelsau unterwegs, als ihnen der Radfahrer entgegenkam. Dieser verhielt sich beim Anblick der Beamten auffallend nervös, weshalb ihn die Polizisten einer Kontrolle unterzogen. Auf Nachforschen gestand der 49-Jährige, das Rad im Bereich der Wilhelm-Löhe-Straße am Fußweg zwischen Jugendzentrum und Reitstall gestohlen zu haben.

Die Beamten stellten das ältere blaue Herrenrennrad sicher. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Heilsbronn unter der Nummer 09872/97170 zu melden.

amh