Mutter geht mit achtjähriger Tochter auf Diebestour

Frau ließ Elektrowaren im Wert von 1000 Euro mitgehen - vor 52 Minuten

ANSBACH - Eine 41-Jährige hat am Donnerstag Elektrowaren im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Fachgeschäft in Ansbach mitgehen lassen. Als Komplizin diente ihre minderjährige Tochter.

Die Frau war gegen Mittag in einer Filiale in der Rothenburger Straße unterwegs. Dort packte sie laut Polizei mehrere, überwiegend elektronische Artikel im Wert von fast 1000 Euro in ihre Tasche und die ihrer achtjährigen Tochter. Damit verließen sie den Markt - allerdings nicht unbemerkt. Ein Mitarbeiter hatte die Diebestour verfolgt und stoppte das Duo. Die Mutter erhielt für das Geschäft Hausverbot und eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

jru