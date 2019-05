Nach Flucht vor Polizei: 14-Jähriger in Würzburg aufgegriffen

Junge war gemeinsam mit Freund aus Einrichtung in Würzburg abgehauen - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/ANSBACH - Am Montag hatte ein 14-Jähriger zusammen mit einem Freund eine Jugendhilfeeinrichtung verlassen, in der er in Würzburg lebt. Während der andere Junge in Ansbach jedoch von der Polizei aufgegriffen wurde, flüchtete der 14-Jährige vor den Beamten. Nun fanden die Polizisten den Jungen aber doch.

Gegen 11 Uhr verließen die beiden Jungen am Montag die Einrichtung, die im Würzburger Stadtteil Grombühl liegt. Gemeinsam machten sie sich laut Polizei auf den Weg nach Ansbach, wo die Mutter des zweiten Jugendlichen lebt. In Ansbach wurden Polizisten allerdings rasch auf das Duo aufmerksam. Während die Beamten einen der beiden festhalten konnten, gelang dem 14-Jährigen selbst die Flucht. Daraufhin startete die Polizei eine öffentliche Suche nach dem Jugendlichen.

Am Abend gab das Präsidium Unterfranken dann aber Entwarnung: Der 14-Jährige war im Laufe des Nachmittags von Beamten der Bundespolizei in Würzburg aufgegriffen worden.

Dieser Artikel wurde um 19.33 Uhr aktualisiert.

