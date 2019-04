Obst in Franken: Das Geschäft mit der Frucht

Frisch gepflückt, im Gebäck oder in der Flasche: Fränkisches Obst findet breite Anwendung - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Ob im Schnaps, Kuchen oder in der Marmelade - Obst ist überall mit dabei. Für die Region bedeutet Obst nicht nur Genuss, sondern ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Webreportage geht dem Wirtschaftsfaktor auf den Grund.

Obst in Franken: Eine Webreportage von Patrick Deckers, Martin Hahn, Matthias Krempl und Lukas Rumpler. © Patrick Deckers



Wie sieht die Arbeit der Obstbauern aus? Wie wird Schnaps eigentlich hergestellt und wieso ist Franken ein so gutes Anbaugebiet?

Mit der Webreportage von Patrick Deckers, Martin Hahn, Matthias Krempl und Lukas Rumpler sind Sie mittendrin beim Anbau, bei der Ernte und der Produktion. Begleiten Sie einen Bio-Bauern auf seinem Feld, einen Marktverkäufer auf dem Bauernmarkt in Nürnberg, eine Food-Bloggerin beim Backen und viele weitere Menschen bei ihrer Arbeit mit Obst. Entdecken Sie, was das Geschäft mit der Frucht für das Frankenland bedeutet.

(Sollten Sie die Webreportage nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)

