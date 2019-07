Am späten Sonntagabend ist eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Elpersdorf (Ortsteil von Windsbach) im Landkreis Ansbach in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer löschen. Sieben Personen wurden verletzt, 150 Tiere konnten gerettet werden. © NEWS5 / Martin

100.000 Euro Schaden: Fränkische Scheune geht in Flammen auf Ein Brand hat eine Scheune auf einem Bauernhof in Heilsbronn fast vollständig zerstört und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Am Morgen seien noch stehende Teile des Scheunendachs auf dem Hof in Heilsbronn eingerissen worden, um so mögliche Glutnester zu entdecken, so die Polizei. Verletzte Menschen oder Tiere gab es keine. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Gasflasche fängt Feuer und setzt Bahndamm in Brand Bei Schweißarbeiten an einem Abstellgleis in der Nähe von Triesdorf im Landkreis Ansbach ist am Samstagabend eine Gasflasche in Brand geraten. Die Gasflasche explodierte zwar nicht, doch die Flammen griffen auf den Bahndamm über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Bahnlinie musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

49-Jähriger bei Ansbach erwürgt: Tatverdächtiger begeht Suizid Am Samstagvormittag wurde die Leiche eines 49 Jahre alten Mannes in der Nähe von Rügland gefunden. Die Polizei startete sofort eine Großfahndung nach dem unbekannten Täter. Über Handyfotos kam die Soko "Rosenberg" einem 30-Jährigen auf die Schliche - doch von dem Mann fehlte jede Spur. Ein Notruf bei der Polizei am späten Sonntagabend änderte dann jedoch alles.