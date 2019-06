Scheune stand nach Blitzeinschlag bei Ansbach in Flammen

ANSBACH - Das Unwetter macht sich am Montag über der Region breit. Im Landkreis Ansbach wurde vom Deutschen Wetterdienst sogar die Unwetterstufe 3 ausgegeben. Erste Schäden hat ein Blitzeinschlag in einer Scheune in Sachsen bei Leutershausen hinterlassen.

Eine Scheune in Sachsen bei Leutershausen (Landkreis Ansbach) ist am Montagabend in Brand geraten. Zuvor war ein Blitz eingeschlagen. © News5/Haag



Gegen 17.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei nach Sachsen bei Leutershausen (Landkreis Ansbach) aus. Ein Blitz ist dort in eine Scheune eingeschlagen, deren Dach dabei eingestürzt ist.

Das Gebäude stand daraufhin in Flammen, welche allerdings von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden konnten. Personen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings sind landwirtschaftliche Geräte in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 80.000 Euro, so die Polizei Ansbach auf nordbayern.de-Nachfrage.

