Scheunenbrand bei Windsbach: Sieben Verletzte, 150 Tiere gerettet

Ein Vollbrand forderte in Elpersdorf den Einsatz der Feuerwehr - vor 13 Minuten

ELPERSDORF - Eine landwirtschaftliche Scheune ist am späten Sonntagabend in Elpersdorf (Landkreis Ansbach) samt Nebengebäude in Brand geraten. Sieben Personen wurden bei dem Vorfall verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Rauch am Nachthimmel: Schwerer Scheunenbrand bei Windsbach Am späten Sonntagabend ist eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Elpersdorf (Ortsteil von Windsbach) im Landkreis Ansbach in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer löschen. Sieben Personen wurden verletzt, 150 Tiere konnten gerettet werden.



Um 23.43 Uhr ging die Meldung über einen Scheunenbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Elpersdorf, einem Ortsteil von Windsbach, bei der Polizei ein. Als die mehr als Hundert Einsatzkräfte eintrafen, stiegen bereits große Rauchwolken in den Nachthimmel. Während die Wehren das Feuer letztlich unter Kontrolle bringen konnten, wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Sie zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu.

150 Tiere waren in dem Stall untergebracht. Die Einsatzkräfte konnten sie retten. Die Polizei spricht von einem "enormen Sachschaden", der aber noch nicht genauer beziffert werden kann. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

mw