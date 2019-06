Seit Tagen auf der Flucht: Kängurus in Franken ausgebrochen

DENTLEIN AM FORST - Die Suchaktion läuft auf Hochtouren: Seit in der Nacht von Samstag auf Sonntag sechs Kängurus aus einem privaten Gehege in Dentlein ausgebrochen sind, versucht der Besitzer, alle Tiere wieder einzutreiben. Fünf sind ihm bereits ins Netz gegangen, aber eines läuft noch frei herum - und könnte Ihnen im Wald begegnen.

Abstand halten, Polizei anrufen: Dazu rät eine Sprecherin in der Polizeiinspektion Feuchtwangen. Foto: Wildtierstation Sachsenhagen/dpa



Wer heute in der Nähe von Dentlein nichtsahnend spazieren geht, den könnte ein eher ungewohnter Anblick erwarten - denn irgendwo im Landkreis Ansbach läuft ein Känguru frei herum. Laut Polizeiinspektion Feuchtwangen handelt es sich wohl um eine eher kleinere Gattung, die vermutlich nicht zur Aggression neigt. Dennoch ist Vorsicht geboten.

Bereits Samstagnacht sind sechs Kängurus aus einem Privatgehege im Dentleiner Ortsteil Kaierberg ausgebüchst, der Halter macht sich seither auf die Suche und konnte im Laufe des Sonntags fünf seiner Tiere wieder einfangen. Vermutlich seien die nachtaktiven Hüpfer über den Zaun gesprungen, sagte eine Sprecherin. Eine Autofahrerin habe die Tiere an einer Straße entdeckt und die Polizei verständigt.

Der Halter ist aktuell bemüht, das letzte Känguru einzufangen. Die Polizei empfiehlt denjenigen, die auf das Beuteltier treffen, Abstand zu halten und direkt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Nummer 09852/6715-0 anzurufen. Außerdem sei es wichtig, das Tier nicht zu erschrecken, damit es nach zwei Tagen auf der Flucht gefasst werden kann.

