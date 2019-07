Sturz: 26-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Leutershausen

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der junge Mann gegen 16.45 Uhr in einem Heulager mit Arbeiten beschäftigt. Während er dabei über einen Übergang lief, kam es zum Unglück: Aus nicht geklärter Ursache stürzte der Mann 3,5 Meter in die Tiefe. Beim Aufprall zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb.

Die Eltern des 26-Jährigen erlitten einen Schock und wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

