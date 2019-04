Taxifahrer mit Stein geschlagen: Mutmaßlicher Täter ermittelt

Der 17-jährige Tatverdächtige soll den Taxifahrer auch gebissen haben - vor 31 Minuten

ANSBACH - Im Fall des am 24. April geschlagenen Taxifahrers in Ansbach hat die Polizei einen Erfolg zu melden. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Zwei bis dato Unbekannte bestiegen am 24. April in Ansbach ein Taxi und wollten nach der Ankunft nicht bezahlen. Sie verließen den Wagen und rannten davon. Der Taxifahrer nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Beiden tatsächlich stellen. Dieser schlug den Taxifahrer mit einem Stein und biss ihn anschließend in den Arm.

Nach intensiven Ermittlungen wurde nun ein 17-Jähriger festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig und wurde noch am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entschied, den Mann in die Justizvollzugsanstalt einliefern zu lassen.

mlk