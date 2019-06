Überraschung: Ansbacher findet Skorpione im Briefkasten

ANSBACH - Da staunte er sicher nicht schlecht: Nichtsahnend öffnete ein Ansbacher eine Paketsendung und fand darin vier Skorpione. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Verwechslung, durch die die Polizei sogar auf einen Drogendelikt aufmerksam wurde.

Nichtsahnend öffnete der 53-jährige Ansbacher ein Päckchen aus seinem Briefkasten, in dem er ein lang ersehntes Uhrenarmband erwartete. Zu seiner Verwunderung befanden sich in dem Päckchen allerdings vier Filmdosen, in denen sich nach seiner Einschätzung jeweils ein großer Käfer befand. Erst nach dem Öffnen stellte er fest, dass das Paket gar nicht an ihn adressiert war, sondern an seinen Nachbarn, der aber zu dem Zeitpunkt nicht zuhause war.

Mit der ungewöhnlichen Fracht wandte er sich an die Polizeiinspektion Ansbach. Die Beamten identifizierten die vermeintlichen Käfer als kleine Skorpione und zogen zur weiteren Bestimmung zoologische Experten hinzu. Dabei stellte sich heraus, dass die Miniskorpione verhältnismäßig wenig giftige Exemplare waren und keiner geschützten Art angehörten. Die Sendung war also legal und konnte dem Empfänger ausgehändigt werden.

Im Laufe des Tages versuchten die Beamten, dem Tierliebhaber die Skorpione zu übergeben, allerdings trafen sie ihn auch nach mehreren Besuchen nicht an. Erst am späten Abend öffnete der Empfänger den Beamten die Tür, wobei den Polizisten sofort ein auffälliger Cannabisgeruch aus der Wohnung in die Nase stieg. Der Mann war im Besitz einer geringen Menge Marihuana, die er im Tausch gegen die Spinnentiere aushändigen musste. Nun erwartet ihn abermals Post - diesmal wegen Drogenbesitzes und hoffentlich im richtigen Briefkasten.

