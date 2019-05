Ein Ort zur Entwicklung innovativer Ideen soll es sein. Das MediaLab, das als „kleine Schwester“ des seit vieren Jahren bestehenden Münchner MediaLabs jetzt in Ansbach eröffnet wurde. Gefeiert wurde die Eröffnung mit Vertretern aus Politik, Medienunternehmen und der Hochschule Ansbach.

Gegen 20 Uhr brachen die Flammen aus, wenig später quoll dichter weißer Qualm aus dem Schuppen: Auf einem Hof in Dietenhofen (Landkreis Ansbach) hat es am Samstagabend einen Brand gegeben. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro. Verletzt wurde jedoch niemand.