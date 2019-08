Unfall bei Windsbach: Porsche mit Totalschaden

Renault-Fahrer übersah entgegenkommendes Auto - vor 12 Minuten

WINDSBACH - Ein 29-Jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag bei Windsbach einen entgegenkommenden Porsche Cayenne übersehen, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt - der Sachschaden ist jedoch immens.

Ein 29-Jähriger war am Mittwochnachmittag in seinem Renault Traffic auf der Landstraße aus Windsbach kommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Wolfsau übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Porsche Cayenne, sodass die Fahrzeuge frontal zusammenstießen. An den beiden Pkw entstand ein Totalschaden, dessen Summe sich insgesamt auf über 50.000 Euro beläuft. Die Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

afr