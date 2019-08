Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Rauch am Nachthimmel: Schwerer Scheunenbrand bei Windsbach Am späten Sonntagabend ist eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Elpersdorf (Ortsteil von Windsbach) im Landkreis Ansbach in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer löschen. Sieben Personen wurden verletzt, 150 Tiere konnten gerettet werden.

100.000 Euro Schaden: Fränkische Scheune geht in Flammen auf Ein Brand hat eine Scheune auf einem Bauernhof in Heilsbronn fast vollständig zerstört und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Am Morgen seien noch stehende Teile des Scheunendachs auf dem Hof in Heilsbronn eingerissen worden, um so mögliche Glutnester zu entdecken, so die Polizei. Verletzte Menschen oder Tiere gab es keine. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.