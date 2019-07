Verwirrter Mann will in Ansbach Drogen mit Pistole bekämpfen

Er drohte Passanten außerdem damit, sie zu fesseln - vor 1 Stunde

ANSBACH - Auf seinem Feldzug gegen Drogen begab sich ein Mann am Sonntag zum Bahnhof in Ansbach, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen - indem er Passanten mit einer Pistole und Handschellen bedrohte.

Am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, wandten sich Passanten an die Polizei in Ansbach. Demnach hielt sich ein Mann im Bahnhofsgebäude auf, der mit Handfesseln, Funkgerät und einer Pistole bestückt auf und ab lief und die Anwesenden belästigte. Er soll mehreren Personen gegenüber geäußert haben, dass er sie fesseln würde, wenn sie etwas mit Drogen zu tun hätten. Dabei griff er nach einer Waffe, die hinten in seinem Gürtelbund steckte. Er zog sie aber nicht heraus.

Die herbeigeeilten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass es sich bei der Waffe nur um eine Spielzeugpistole handelt. Der offensichtlich verwirrte Mann - ein 54-jähriger Ansbacher - wurde zur weiteren Untersuchung seines Zustandes in einer Fachklinik untergebracht.

mch