Wassermangel in Westmittelfranken: Experten verbieten Entnahme

Wasserwirtschaftsamt kündigt verstärkte Kontrollen in den kommenden Tagen an - vor 56 Minuten

ANSBACH - Ganz Franken ächzt unter einen anhaltenden Trockenperiode, das hat auch Auswirkungen auf die Flüsse in der Region: Bereits mehrere Gemeinden warnten davor, Wasser zu entnehmen. Jetzt sprechen auch Experten in Westmittelfranken ein Verbot aus.

Franken braucht Regen. Die Hopfenbauern fürchten eine gewaltige Missernte, während bereits am Donnerstag zahlreiche Allzeit-Temperaturrekorde fielen. Das hat Folgen. In Westmittelfranken seien die Abflüsse an den Gewässern auf ein niedriges bis sehr niedriges Niveau gefallen, das teilt das Wasserwirtschaftsamt Ansbach mit. Die Behörde verbietet jetzt die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen - und kündigt Kontrollen für die kommenden Tage an.

Das Verbot gelte bis "zu einer Normalisierung der Abflusssituation", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch Eigentümer oder Anlieger dürfen kein Wasser aus Gewässern holen, betont das Amt. Beim Grundwasser habe man erste Auswirkungen der Trockenheit bemerkt. Das hängt auch mit dem Hitzesommer 2018 zusammen - noch immer haben sich die Wasserstände nicht erholt.