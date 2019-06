Windsbach: Auto gerät von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Fahrer des Pkw wurde mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht - vor 1 Stunde

WINDSBACH - Ein winziger Augenblick der Unachtsamkeit genügte. Auf der Staatsstraße bei Windsbach geriet ein 66-Jähriger von der Fahrbahn ab, sein Opel überschlug sich danach mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer an Kopf und Rücken.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen. © Polizeiinspektion Heilsbronn



Am Mittwochmorgen erlitt ein 66-Jähriger nach einem Autounfall der Staatsstraße 2410 schwere Verletzungen, weil er kurz unaufmerksam war und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Opel von Windsbach kommend in Richtung Reuth unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung nach Moosbach von der Fahrbahn geriet. Der Pkw überschlug sich in der Folge mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Aufgrund der Erstmeldung, dass der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt sei, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Moosbach und Windsbach, die mit 14 Einsatzkräften anrückten, brauchten jedoch nicht mehr einzuschreiten: der 66-Jährige konnte bereits von einem Ersthelfer aus seinem demolierten Wagen befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

lip