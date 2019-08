Wohnhausbrand in Ansbach: Feuerwehr rettet Bewohner

Wegen Rauchentwicklung konnten einige Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Bei einem Wohnhausbrand in Ansbach hat die Feuerwehr mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen befreit. Nachdem im zweiten Stock des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war, konnten die Menschen das Treppenhaus wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht betreten.

Am Samstagabend brach im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Ansbacher Innenstadt ein Feuer aus. © NEWS5 / Haag



Gegen 21 Uhr wurde der Brand in der Ansbacher Innenstadt der Rettungsleitstelle Ansbach gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, gab es im Treppenhaus eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bewohner zunächst in ihren Wohnungen bleiben mussten. Erst durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde der Brand soweit eingedämmt, dass alle Bewohner unverletzt evakuiert werden konnten.

Derzeit sind vier Wohnungen nicht bewohnbar, die Stadt Ansbach konnte jedoch Unterkünfte für die Bewohner vermitteln. Zur Brandursache können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und die Kripo Ansbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mindestens 60.000 Euro.

lio