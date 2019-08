Zwei Menschen sterben bei Unfall in Mittelfranken, viele Schwerverletzte

Drei Autos kollidieren - Genauer Hergang ist noch völlig unklar - vor 35 Minuten

BETTENFELD - Ein Unfall in der Nähe von Rothenburg forderte am Sonntagnachmittag zwei Todesopfer. Mindestens fünf Menschen verletzten sich schwer, ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten drei Fahrzeuge.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung zwischen der Staatsstraße 1040 und der Abzweigung nach Bettenfeld (Lkr. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen drei Fahrzeuge zusammen. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben, sechs weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.



Auf der Verbindungsstraße zwischen Bettenfeld und Herrnwinden reiht sich ein Krankenwagen an den nächsten. Unweit der Fahrbahn landete ein Rettungshelikopter, ein Großaufgebot an Rettungskräften ist notwendig, um die vielen Schwerverletzten zu versorgen. Für zwei Menschen, das ist zumindest der aktuelle Stand, kam jede Hilfe zu spät, sie starben, wie das Präsidium Mittelfranken auf nordbayern.de-Nachfrage bestätigte. Mindestens fünf Beteiligte verletzten sich zudem schwer, die genaue Zahl sei aber noch unklar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll jetzt ein Gutachter klären.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

