"Applaus Applaus" für junge Talente

Sommerkonzert des Friedrich-Alexander-Gymnasiums begeisterte - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit dem Sportfreunde Stiller- Hit „Applaus, Applaus“ eröffnete der Unterstufenchor das Sommerkonzert des Friedrich-Alexander-Gymnasiums und der Mittelstufenchor hätte bei den aktuellen Hitzerekorden keinen trefflicheren Titel als "Afrika" wählen können.

Als guter Klangkörper mit gelungener Performance sorgte der Unterstufenchor gleich zum Auftakt für ein begeisterndes FAG-Sommerkonzert. © Harald Munzinger



Applaus gab es bei dem sehr gut besuchten Sommerkonzert in der „NeuStadtHalle“ vom ersten Takt bis zum Finale mit dem Orchester und "The Star Wars Epic-Part II". Ob Vokalensembles oder Instrumentalgruppen machten alle Mitwirkenden den hohen Stellenwert der Musik am "FAG" deutlich, wie dies Direktor Nobert Zips bei seiner Premiere unter den Ehrengästen feststellte, und es stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein einmal mehr eindrucksvoll bestätigt sah.

Chartsongs begeisterten Publikum

Ihre Anerkennung, die immer wieder mit "Applaus, Applaus" von Eltern, Verwandten, Geschwistern und Freunden im Publikum zum Ausdruck gebracht wurde, galt nicht nur den Interpreten, sondern auch den Pädagogen. Magdalena Fuchs, Hartmut Lehner, Michael Vetter und Wilfried Lichtenberg hatten ihre Ensembles bestens auf die perfekten Darbietungen vorbereitet. Applaus verdienten sich auch die versierten Moderatoren Mia Gossler und Nils Neumann sowie Manfred Weber mit seiner Technikgruppe, sodass es "Tage wie diese" gewesen sein sollten, die von den "Toten Hosen" und im Konzert von Mia Busch, Laura Feuchtmann, Sherin Lehner und Jana Rettig (5b) mit starker Instrumentalbegleitung -auch bei Rihannas "Stay" - besungen wurden.

Funke der Begeisterung sprang über

Nach "Applaus, Applaus" hatte der Unterstufenchor auch mit „All of me“ von John Legend sowie dem Abba-Ohrwurm "Mamma Mia" für einen beschwingten Konzertauftakt gesorgt, und den Funken von der Bühne ebenso auf das begeisterte Publikum überspringen lassen, wie der Mittelstufenchor mit "Don’t stop believing". Beide Chöre leitete Magdalena Fuchs mit mitreißendem Temperament. Die acht Talente der "MittwochMittagCombo" heizten unter der Leitung von Wilfried Lichtenberg zusätzlich mit Bobby Timmons "Moanin" in der Konzerthalle ein.

Mit "Nothing breaks like a heart" von Miley Cyrus und "This is the life" setzten sich die "Lemon Drops" mit Gesangstalent Isabel Schneider begeisternd in Szene. Für den schwungvollen Start in den zweiten Konzertteil sorgte die Schulband, mit der Michael Vetter "Perfekt stranger" von Deep Purple und den Tophit "Respekt" von Aretha Franklin einstudiert hatte. Respekt zollte da das Publikum ebenso einem ausgezeichneten Ensemble, wie auch "Blue Monday" mit Gershins "Summertime" und Nat Aderlys "Worksong".

Leistungen hohen Respekt gezollt

Mit den Vokalensembles der Q11 und Q12 präsentierte Magdalena Fuchs zwei Chöre, die sich bei "Sweet dreams" der "Eurythmics", sowie bei "Fix You" von "Coldplay" in einem Arrangement von Franny Fuchs ebenso über eine Applauswelle der Begeisterung freuen durften wie bei "Sing" im "Pentatonix"-Arrangement von Mark Brymer. "Stomp-Percussions" und das Schulorchester (beide unter der Leitung von Michael Vetter setzten nachklingende Akzente eines Konzertes, bei dem die Jugend mit ihrer sichtbaren Freude am Musizieren auf hohem Niveau "Applaus, Applaus" ebenso verdiente, wie den hohen Respekt für bewundernswerte Leistungen bei viel "Afrika".

Am 2. Juli erfolgt die offizielle Amtseinführung von Studiendirektor Norbert Zips als Leiter des Friedrich-Alexander-Gymnasiums. Dieses lädt am 9. Juli zu einem Informations- und Diskussionsabend für Lehrer und Eltern über illegale Drogen ein und hat am 15. Juli Politiker verschiedener Parteien zur Diskussion mit der zehnten Jahrgangsstufe auf dem Podium. Theater wird am 17. Juli gespielt und am 24. Juli markiert das große Sommerfest den abschließenden Höhepunkt des Schuljahres.

Harald J. Munzinger