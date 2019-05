Arena als XXL-Kaleidoskop: DJ Bobo reißt Nürnberg ab

Gewaltiges Lichtspektakel und dynamische Choreografie - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es wirkte, als hätte man die Zuschauer samt Nürnberger Arena in ein riesiges Kaleidoskop gesteckt: DJ Bobo lieferte bei seinem Konzert am Sonntag ein bildgewaltiges Spektakel. Unter dynamischen Choreografien und bunten Scheinwerfern performte der Sänger neue Songs und seine größten Hits.

"KaleidoLuna" heißt die neue Bühnenshow von DJ Bobo. Dementsprechend bildgewaltig war auch sein Auftritt am Sonntag in der Nürnberger Arena. Mit dynamischen Choreografien und bunten Lichtmustern verwandelte er den Konzertsaal in ein riesengroßes Kaleidoskop - unterlegt mit seinen neuen Songs und größten Hits.