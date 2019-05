Armbrust-Drama in Passau: Zwei weitere Leichen gefunden

In einer Wohnung in Niedersachsen entdeckten Ermittler leblose Körper - vor 7 Minuten

PASSAU/WITTINGEN - Am Wochenende fanden Bedienstete in einer Passauer Pension drei Leichen - ein Mann und zwei Frauen. Sie wurden durch Armbrustpfeile getötet. Jetzt stießen die Ermittler in einer Wohnung in Wittingen (Niedersachsen) zwei weitere Leichen. Das berichtet die "Allgemeine Zeitung"

Weitere Informationen folgen.