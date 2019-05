Auch die neue Woche startet kalt und regnerisch

Temperaturen sind nachts knapp am Gefrierpunkt - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - So eklig die aktuelle Woche ausklingt, so eklig beginnt auch die neue: Es bleibt weiterhin regnerisch und kalt. Vor allem am Montag wird es frostig: Dort sinken die Temperaturen in der Nacht bis knapp an den Gefrierpunkt. Erst die Wochenmitte bringt mehr Wärme - aber auch mehr Regen. Pollenallergiker müssen außerdem mit erhöhter Konzentration rechnen.

+++ Am Montag wird es in den frühen Morgenstunden mit nur 1 Grad ungemütlich kalt. Auch tagsüber klettern die Temperaturen nicht höher als auf die 10-Grad-Marke. Wegen einer leichten Regenwahrscheinlichkeit sollten die Nürnberger ihre Schirme besser parat haben.

+++ Der Dienstag wird zwar dann mit Höchsttemperaturen von 12 Grad minimal wärmer als der Vortag, allerdings steigt dafür auch das Regenrisiko an. Vor allem morgens wird es nass. Weil es die ganze Zeit über bewölkt ist, gibt es auch kaum eine Gelegenheit, einen Blick auf die bisher so rare Maisonne zu erhaschen.

+++ Die Temperaturen steigen auch am Mittwoch wieder ein wenig an, nämlich auf bis zu 16 Grad. Doch auch die Regenwahrscheinlichkeit erhöht sich weiterhin, vor allem am Abend kann es zu Regengüssen kommen.

+++ Neben dem Regen und der Kälte müssen sich die Pollenallergiker auch noch auf Nies-Attacken und tränende Augen einstellen: Wetter.de warnt vor erhöhter Konzentration der Birken- und Gräserpollen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com