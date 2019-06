Audi R8 rast auf A9 in Auto: Insassen in Lebensgefahr - Fahrer flüchtet

Polizei sucht nach dem Mann - Er wollte womöglich ein Fahrrad stehlen - vor 43 Minuten

MANCHING - Er raste mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Autos, zwei Menschen wurden dabei lebensgefährlich verletzt: Nach einem Unfall auf der A9 bei Manching flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi R8. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Am frühen Morgen fuhr der Unbekannte mit seinem R8 - je nach Austattung bis zu 620 PS - auf der A9 bei Manching Richtung Süden. Wohl mit hoher Geschwindigkeit prallte er dabei in das Heck eines auf der rechten Fahrspur fahrenden Peugeot. Die Insassen des Kleinwagens wurden beim Aufprall lebensgefährlich verletzt.

Der Fahrer des Audi R8 flüchtete unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß in Richtung des Ingolstädter Ortsteils Rothenturm. "Vermutlich versuchte er dort in der Unsernherrner Straße ein Fahrrad für die weitere Flucht zu stehlen, was ihm jedoch nicht gelang", teilt die Polizei mit. Bislang habe man lediglich eine Personenbeschreibung vorliegen: Der Mann soll circa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß sein. Er trug wohl eine lange Hose, ein weißes T-Shirt und lockige dunkle Haare. Der Flüchtige könnte verletzt sein, betont die Polizei.

Hinweise zum Aufenthalt des Mannes werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0841-93430 entgegen genommen.