Am Sonntagmorgen raste ein Mann mit einem Audi R8 auf der A9 bei Ingolstadt in einen Peugeot, der Fahrer des Kleinwagen schwebt in Lebensgefahr. Statt zu warten, ergriff der Lenker des Sportwagens jedoch die Flucht. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihm, bislang vergeblich. Die Kennzeichen an dem Sportauto waren gefäscht, deshalb sei es durchaus möglich, dass er gestohlen wurde. Die Ermittlungen laufen. © Heinz Reiß