Auf dem Boden zerschellt: Bierlaster verliert Ladung in Oberfranken

In einer Kurve lösten sich mehrere Flaschen und Kasten

KULMBACH - Es passierte unmittelbar unter einer Brücke: Am Freitag verlor ein Bierlaster im oberfränkischen Kulmbach einen Teil seiner Ladung. Scherben und Bier bedeckten die Fahrbahn, weshalb die Polizei die Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme sperren musste. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand, für zahlreiche Liter Bier gab es jedoch keine Rettung mehr.

Zu dem Unfall kam es auf der Ekkefried-Caspar-Baumann-Straße. In einer Kurve löste sich ein Teil der süffigen Ladung und zerschellte auf dem Asphalt. Diese Bildergalerie zeigt die Lage vor Ort.

