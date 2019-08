Auf einen sonnigen Sonntag folgen Schauer und Gewitter

In der neuen Woche fließen warme Luftmassen aus dem Azorenraum zu uns - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre - zumindest bis zum Nachmittag. Zum Start in die neue Woche erwartet die Fanken schwüles Wetter mit Schauern und Gewittern.

+++ Der Sonntag machte am Morgen seinem Namen alle Ehre: Mit Sonnenschein starteten die Franken in den Tag. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei rund 26 Grad. Allerdings ziehen am Nachmittag immer wieder Wolken auf.

+++ In der kommenden Woche fließen laut Wetterochs feuchtwarme Luftmassen aus dem Azorenraum zu uns. Es bleibt bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern.

+++ Vor allem am Montag bleibt es dabei in der Region bedeckt. Der Dienstag zeigt sich dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Das Regenrisiko sinkt.