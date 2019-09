Auf Franken warten die ersten sonnigen Herbsttage

Allerdings sinken die Temperaturen deutlich ab - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Der Dienstag startet trüb und wechselhaft, doch ab der Wochenmitte präsentiert sich die Sonne in Dauerschleife.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen auf 19 Grad. Vereinzelt kann es in Franken und der Oberpfalz immer wieder regnen. Auch kleinere Windböen hält der September bereit. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf zwölf bis sieben Grad.

+++ Am Mittwoch wird es wieder freundlicher: bis zu 11 Sonnenstunden sagt wetter.com für Nürnberg voraus. Allerdings wird es mit rund 17 Grad noch etwas kälter.

+++ Der Donnerstag wird sich wohl ebenfalls von seiner heiteren Seite zeigen. Die Sonne strahlt dann bei 18 Grad vom Himmel. In der Nacht erreichen die Temperaturen nur noch etwa 5 Grad.

Kürbis Wetter Herbst © News5



Kürbis Wetter Herbst Foto: News5