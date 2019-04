Auf Franken wartet ein heiterer Feiertag - dann wird es frostig

Temperaturen sinken - nachts kann es sogar schneien - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Zu Beginn des neuen Monats erwartet Franken eine Kaltfronft. Nach dem die Temperaturen kräftig ansteigen, sinken sie zum Wochenende rapide ab.

+++ Für den Feiertag am Mittwoch gibt es gute Nachrichten: Bei bis zu 18 Grad bleibt es trocken. Allerdings verziehen sich die Wolken nur zögerlich. Am Vormittag und Nachmittag kommt allerdings immer wieder die Sonne durch.

+++ Der Donnerstag verwöhnt uns ebenfalls mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur bleibt bei 18 Grad. Jedoch ziehen am Mittag Böen auf, die bis zu 42 Stundenkilometer betragen können.

+++ Am Freitag rollt dann eine Kaltfront, mit maximal 12 Grad und Regen, auf die Region zu. In der Nacht zum Samstag liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. In höheren Lagen, ab 500 Metern, kann es deshalb sogar schneien.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

