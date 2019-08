Auf geht's! Timo macht sich auf nach Vorra

Was wohl heute auf den Wanderreporter zukommen wird? - vor 54 Minuten

HERSBRUCK/VORRA - Gestern gab es zur Belohnung ein Eis am Ziel. Umso gestärkter kann Timo heute loslegen, um von Hersbruck nach Vorra zu wandern. Was er dabei so alles erlebt und welche Leckerei am Ende des Tages auf den Wanderreporter wartet - all das gibt es im Liveblog zum Mitstaunen.

+++ So war Timos erste Etappe nach Hersbruck +++

krei