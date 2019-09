Auf Kopf der Ex-Frau eingetreten: Oberfranke in U-Haft

34-Jähriger hatte Frau gewürgt - Kripo hat Ermittlungen aufgenommen - vor 1 Stunde

SELBITZ - Immer wieder hat ein 34-Jähriger in Selbitz in Oberfranken gegen den Kopf seiner am Boden liegenden Ex-Frau eingetreten und diese gewürgt. Ein Nachbar hatte die Hilfeschreie gehört und schritt ein. Gegen den Täter erging Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 18 Uhr eskalierte in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar: Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei würgte ein 34-Jähriger seine Ex-Frau und schlug sie nieder. Auch als die Frau bereits am Boden lag trat der Mann ihr mehrmals gegen den Kopf. Hierbei verletzte er die 33-Jährige im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes so schwer, dass sie nach einer ersten medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein Nachbar hörte die lauten Hilferufe der Frau und schritt ein. Das Fachkommissariat für Tötungsdelikte der Kripo Hof hat die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Dienstag gegen den Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten brachten den 34-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm