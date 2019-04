Weil er in den Sekundenschlaf fiel, prallte ein 67-Jähriger auf der A9 an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord mit seinem Auto in das Heck eines Lkw. Durch den heftigen Zusammenstoß überschlug sich sein Wagen mehrfach. Der Autofahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Schnittwunden. Sein Pkw dagegen wurde komplett zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro.