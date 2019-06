Auf Regen folgt Hitze: Montag bringt bis zu 27 Grad!

Neue Woche startet sonnig, warm und trocken - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Die Franken haben allen Grund zur Freude: Gewitter und Regenwolken verziehen sich bis zum Wochenstart, stattdessen wartet der Montag mit bis zu 27 Grad auf uns. Bis zum Mittwoch steigen die Temperaturen jeden Tag ein Stückchen höher!

+++ Das Unheil von Seiten der Gewitterfront scheint sich zum Wochenstart wieder aus dem Staub zu machen. Am Montag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Bei bis zu 27 Grad soll es trocken bleiben. Außerdem dürfen sich die Franken auf jede Menge Sonnenstunden freuen!

+++ Am Dienstag kann sogar die 30-Grad-Marke wieder durchbrochen werden, die laut dem fränkischen Wetterochs jedoch von nachmittäglichen Wärmegewittern begleitet werden könnten.

+++ Mit Gewittern muss laut dem Deutschen Wetterdienst auch Mittwoch gerechnet werden. Am Nachmittag steigen die Tamperaturen in Franken auf bis zu 31 Grad. Niederschläge sind aus Sicht der Meteorologen nicht in Sicht.