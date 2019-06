Auffahrunfall auf A9: Auto steckte unter Lkw fest

Fahrer wohl verletzt - Unfallursache ist bislang unklar - vor 34 Minuten

HOF - Auf der A9 fuhr am Freitagmorgen nahe Hof ein Autofahrer auf einen Lkw auf. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ereignete sich auf der A9 in Richtung Berlin ein Unfall. Zwischen der Ausfahrt Hof-West und dem Dreieck Bayerisches Vogtland fuhr ein Autofahrer auf einen Lkw auf. Der Wagen schob sich unter den Anhänger. Die genauen Details zur Unfallursache sind noch unklar. Der Fahrer wurde durch den Unfall wohl verletzt, die Schwere der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei kam es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Behinderungen des Verkehrs auf der A9.

