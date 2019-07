Auffahrunfall in Hof: Frau schiebt vier Autos aufeinander

HOF - Eine kleine Unachtsamkeit hat am Montagabend in der Hofer Innenstadt für erheblichen Schaden gesorgt: Eine junge Autofahrerin fuhr dort mit solcher Wucht auf ein geparktes Auto auf, dass der Wagen auf mehrere weitere Fahrzeuge geschoben wurde.

Der Mercedes der jungen Frau wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © NEWS5 / Fricke, NEWS5



Die 20-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 21 Uhr in der Hans-Böckler-Straße unterwegs, die nahe des Hofer Hauptbahnhofes verläuft. In den Abendstunden waren dort mehrere Autos abgestellt - und die wurden für die Frau zum unerwarteten Hindernis. Aus einer "Unachtsamkeit" heraus, wie die Polizei mitteilt, prallte die Frau gegen einen geparkten Golf, und zwar mit so viel Geschwindigkeit, dass dieser nach vorne geschoben wurde und zwei weitere Autos traf. Ineinander verkeilt kamen die Fahrzeuge schließlich zum Stehen.

Ein geparkter Golf wurde von dem Mercedes getroffen und schob zwei weitere Fahrzeuge zusammen. © NEWS5 / Fricke, NEWS5



Polizei und Feuerwehr sicherten daraufhin die Unfallstelle. Verletzte gab es bei dem folgenschweren Zusammenstoß nicht, allerdings beläuft sich der Sachschaden laut Polizei nach Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr ermittelte im Anschluss die Halter der beschädigten Fahrzeuge, die dann selbst für das Abschleppen ihrer Autos sorgten. Für die Unfallverursacherin hat der Zusammenstoß außer den Schäden an ihrem Mercedes glimpfliche Folgen: Die Beamten vor Ort beließen es gegenüber der Frau bei einer Verwarnung.

