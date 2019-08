Aufregung in der Oberpfalz: Bombe bei Bauarbeiten entdeckt

Evakuierungsmaßnahmen laufen - Sprengkommando vor Ort - vor 43 Minuten

HASELMÜHL - Helle Aufregung herrscht am Mittwoch in Kümmersbruck: In einem Wohngebiet im Ortsteil Haselmühl wurde am Nachmittag bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt. Derzeit laufen die Evakuierungsmaßnahmen auf Hochtouren. Auch ein Sprengkommando ist bereits eingetroffen.

Wie die Polizei berichtet, haben Bauarbeiter den Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gegen 16 Uhr im Ganghoferweg entdeckt. Die Fundstelle befindet sich auf der nördlichen Seite der Vilstraße etwa auf Höhe des Norma-Supermarktes in Richtung Rathaus. Ein Sprengmeister wurde umgehend hinzugezogen. Laut Angaben der Polizei solle nun der Bereich in einem Sicherheitsradius von 500 Metern um die Fundstelle geräumt werden. Auch Straßensperrungen seien notwendig. Hierzu hat die Einsatzleitung der Polizei Amberg bereits mit den Planungsmaßnahmen begonnen. Die Bombe soll noch am Mittwoch entschärft werden, heißt es dem Pressebericht zufolge.

jm