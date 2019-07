Augsburg führt kostenlosen Nahverkehr im Zentrum ein

Neue Regeln für City-Zone im Rahmen der Luftreinhaltepläne - vor 25 Minuten

AUGSBURG - Umsonst einmal quer durch die Innenstadt? In Augsburg soll das nächstes Jahr Realität werden. Der Nahverkehr im Stadtzentrum wird vom nächsten Jahr an kostenlos sein. Bürger und Touristen müssen dann in einer Innenstadtzone mit neun Haltestellen für Busse und Trambahnen nichts mehr bezahlen.

Straßenbahnen, wie diese am Augsburger Königsplatz, sind in der Stadt ab nächstem Jahr kostenlos. © Stefan Puchner, dpa



Die kostenlose City-Zone werde im Rahmen der Luftreinhaltepläne der Stadt eingeführt und solle vor allem den Verkehr durch Parkplatzsuchende vermeiden helfen, teilten die Stadtwerke Augsburg am Freitag mit. Dem Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) zufolge werden daraus Einnahmeausfälle in Höhe von rund 880.000 Euro jährlich entstehen. Die Stadt Augsburg trage diese Kosten aus Zuschüssen des Freistaats. Die Stadtwerke hatten den Schritt schon vor mehr als einem Jahr angekündigt.

Augsburg ist kein Einzelfall

Seit Ende vergangenen Jahres fahren auch im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm auf sieben von acht Stadtbuslinien kostenlos. Die Stadt will damit den zunehmenden Autoverkehr reduzieren. Das Angebot sollte zunächst für drei Jahre als Übergangslösung gelten.

In Aschaffenburg steigen die Menschen an jedem Samstag kostenlos in Bus und Bahn. In der unterfränkischen Stadt müssen sich die Fahrgäste allerdings ein Null-Euro-Ticket besorgen. Das Ende vergangenen Jahres gestartete Projekt hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren.

dpa