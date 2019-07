Aus U-Haft geflohen: Polizei fahndet nach 19-Jährigem

M. Hussaimi saß wegen gefährlicher Körperverletzung und gilt als gewalttätig - vor 36 Minuten

REGENSBURG - Ein wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft sitzender Afghane ist bei einem Termin in München geflohen. Die Polizei sucht nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung ihm, warnt die Bevölkerung allerdings: Der Gesuchte sei gewalttätig.

Der 19-jährige Muschtaba Hussaimi saß wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz



Seit Februar 2019 saß er wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, bei einem Termin im afghanischen Generalkonsulat in München-Grünwald am 24. Juli gelang ihm die Flucht durch einen Sprung aus dem Fenster. Muschtaba Hussaimi, 19 Jahre alt, und laut Polizei gewalttätig.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, im Februar mehrere Personen im Bahnhofsumfeld von Regensburg verletzt zu haben. Gemeinsam mit einem anderen Mann soll er Passanten angegriffen haben. Die beiden wurden am gleichen Tag festgenommen.

Hussaimi wird wie folgt beschrieben:

1,73 Meter groß, etwa 60 Kilogramm schwer, Narbe am rechten Handgelenk, Raucher, spricht Deutsch mit ausländischem Akzent, Paschtu und Persisch, Tätowierungen: arabische Schriftzeichen, Buchstaben am Oberarm links, Strich an der Hand rechts (EKG-Linie)

Die Polizei warnt die Bevölkerung: Hussaimi gilt als gewalttätig. Wer ihn sieht oder seinen aktuellen Aufenthaltsort kennt, sollte sofort die Notrufnummer 110 wählen!

Hinweise zu seinem Verbleib nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen.

