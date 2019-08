Auto brennt am Kreuz Altdorf: A6 in Richtung Prag gesperrt

Polizei geht von einem technischen Defekt aus - vor 1 Stunde

ALTDORF - Am Sonntagnachmittag brannte ein Auto auf der A6 am Kreuz Altdorf. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Prag für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale mitteilte, fing der Pkw gegen 14.50 Uhr Feuer. Die Polizei musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten die Fahrbahn am Kreuz Altdorf auf Höhe von Ungelstetten komplett sperren. Erst eine Stunde nach dem Brand konnte der Verkehr wieder rollen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Grund für das Feuer war nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt am Wagen. Die Rettungsgasse funktionierte nach Zeugenangaben reibungslos.

evo