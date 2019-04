Auto durchbricht Zaun und fährt durch einen Garten

Die Fahrerin hatte beim Einparken einen Schwächeanfall erlitten - vor 48 Minuten

GATTENDORF - Ein kurzer Schwächeanfall einer Autofahrerin in Gattendorf bei Hof wird teuer: Ihr Auto durchbrach einen Zaun, fuhr durch einen Garten und landete in einem Gebüsch. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich.

Am Montag gegen 14.40 Uhr kam es in Gattendorf bei Hof zu einem Verkehrsunfall: Eine Autofahrerin wollte gerade einparken, dabei erlitt sie ihren eigenen Angaben zufolge jedoch einen Schwächeanfall. Da es sich um ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe handelte, fuhr ihr Auto weiter und streifte zunächst einen Gartenzaun. An einem Nachbargrundstück durchbrach das Auto den Zaun, fuhr durch den gesamten Garten und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen.

Die Polizei beziffert den Schaden im Garten und am Pkw auf insgesamt 35.000 Euro. Die Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

reg