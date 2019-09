Auto durchbricht Zaun und stürzt Böschung zehn Meter hinab

HASSFURT - Zwei junge Männer sorgten mit einem Unfall am Freitagabend in Haßfurt für viel Aufsehen. Ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehweg und walzte einen Zaun nieder. Kurz darauf stürzte es zehn Meter in die Tiefe.

Das Fahrzeug riss unter anderem einen Zaun ein und stürzte zehn Meter tief eine Böschung hinab. © NEWS5 / Licha



Das ging noch einmal glimpflich aus: Am Freitagabend geriet ein junger Mann mit seinem Auto in Haßfurt von der Straße ab und löste damit eine Verkettung von Vorfällen aus. Er verlor - vermutlich als er in Richtung Schweinfurt abbiegen wollte - die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Anschließend überfuhr er ein Verkehrszeichen, geriet auf den Gehsteig, prallte gegen einen Zaun neben der Straße und riss diesen ein. Daraufhin stürzte der Wagen samt Fahrer und Beifahrer ungefähr zehn Meter tief eine Böschung hinab - und landete unmittelbar neben den darunter verlaufenden Bahngleisen.

Das Auto kam etwa vier Meter vom Gleis entfernt zum Liegen. Der Schienenverkehr wurde sofort gestoppt, die Bahngleise waren für gut eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Die beiden Insassen des Unfallwagens wurden bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt, "die ganze Sache ist glimpflich ausgegangen", berichtete ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes Haßberge.

Weil zum Unfallzeitpunkt weder Fußgänger auf dem Gehweg waren, noch ein anderes Auto entgegenkam, wurden keine weiteren Personen verletzt.

