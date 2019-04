Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Schwabach ums Leben gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Wagen schleuderte etwa 20 Meter weit in den angrenzenden Wald. Der Fahrer starb noch am Unfallort.