Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 47-Jähriger am frühen Mittwochmorgen in Würzburg die Kontrolle über sein Auto. Er prallte zunächst gegen eine Betonleitwand, geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach im Gleisbett der Tram in der Heuchelhofstraße liegen. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. © NEWS5 / Paso