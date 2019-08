Auto schleudert in Straßengraben: Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Mann hatte in Linkskurve Kontrolle über Auto verloren - vor 1 Stunde

EBENSFELD - Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Oberfranken schwer verletzt worden. Der Audi der beiden war aus bisher ungeklärten Gründen ins Bankett geraten - dann verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen.

Der Wagen geriet zunächst ins Bankett, schleuderte dann über die Fahrbahn und kam erst im Straßengraben zum Stehen. © NEWS5 / Merzbach



Der Wagen geriet zunächst ins Bankett, schleuderte dann über die Fahrbahn und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr. Ein 37-Jähriger war nahe Ebensfeld auf der Verbindungsstraße zwischen Birkach und Busendorf unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Audi geriet zunächst ins Bankett. Als der Fahrer gegensteuerte, kam der Audi ins Schleudern, schlitterte über die Gegenfahrbahn und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Dabei prallte die Front des Autos gegen eine Böschung.

Die beiden Insassen, neben dem Fahrer seine 66-jährige Beifahrerin, wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei mit. Die beiden wurden per Krankenwagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, konnte aber wieder abfliegen, nachdem die Verletzungen der beiden nicht so schwer waren wie befürchtet. Der Sachschaden an dem Audi beträgt etwa 15.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru