Auto überschlägt sich: 47-Jähriger stirbt in Würzburg

WÜRZBURG - Ein Mann hat sich Mittwochmorgen mit seinem Auto in der Heuchelhofstraße in Würzburg überschlagen. Zuvor war er gegen eine Betonleitwand geprallt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Fahrer noch vor Ort. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Dem Mann konnte nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: NEWS5 / Paso



Ein 47-Jähriger hat sich am frühen Mittwochmorgen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Ersthelfer riefen gegen 3.10 Uhr den Notruf, weil ein Mann in seinem Pkw eingeklemmt war. Der Wagen der Marke Ssanyong lag auf dem Dach.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer auf Heuchelhofstraße, die in die Würzburger Innenstadt führt, die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es kollidierte zunächst mit einer Betonleitwand und geriet ins Schleudern. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach im Gleisbett der Tram liegen. Der 47-Jährige wurde hierbei eingeklemmt. Trotz sofortiger medizinscher Maßnahmen erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Unfall noch Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder sonstiges Hinweise zu dem Hergang hat, kann sich unter der 0931 457-2330 melden.

