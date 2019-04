Auto umgekippt: Drei Verletzte in Marktredwitz

MARKTREDWITZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Böttgerstraße in Marktredwitz kippte ein Auto auf die Seite. Kurioses Detail am Rande: Ein hungriger Autofahrer wurde mit 20 Euro verwarnt.

Gegen 13.45 Uhr wollte ein Autofahrer in der Böttgerstraße wenden. Der Fahrer eines zweiten Autos hinter ihm erkannte das Manöver zu spät: Beim Versuch, dem wendenden Pkw noch auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß, durch den das ausweichende Auto auf die Seite geworfen wurde. Die Feuerwehr musste die Fahrzeuginsassen befreien, die Straße war zeitweise gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt. Drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Beide Autos erlitten einen Totalschaden in Höhe von zusammen 20.000 Euro.

Kurioses Detail am Rande: Wie die Polizei mitteilte, wollte ein hungriger Autofahrer nicht warten. Er fuhr durch die Absperrung zu einem Schnellrestaurant. Dafür wurde er mit 20 Euro von der Polizei verwarnt.

