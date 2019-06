Autofahrer kommt von Straße ab: Tödlicher Unfall auf A9 bei Feucht

FEUCHT - Bei einem Unfall auf der A9 ist ein Autofahrer am Samstagabend tödlich verunglückt. Er war mit seinem VW von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW am Autobahndreieck Feucht von der A9 auf die Tangente zur A73 in Fahrtrichtung Feucht. Wie die Polizei mitteilt, kam er in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume eines Waldstücks.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahm den Unfall auf, ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera kam ebenfalls zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Feucht übernahm die Bergungsarbeiten und unterstützte an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache vor Ort. Der nachfolgende Verkehr wurde in dieser Zeit auf die BAB 9 umgeleitet.

